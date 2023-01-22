ANNENANNESİ İLE TEYZESİNİ BENZİN DÖKÜP, YAKARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ANNENANNESİ İLE TEYZESİNİ BENZİN DÖKÜP, YAKARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

22.01.2023 14:30

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan'ı (46) üzerlerine benzin döküp, yakarak öldüren Okan Altay (28), 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan'ı (46) üzerlerine benzin döküp, yakarak öldüren Okan Altay (28), 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Olay, 20 Ocak günü saat 18.00 sıralarında Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Okan Altay, içinde benzin dolu 5 litrelik bidon ile anneannesi Hülya Çetinkaya ile birlikte yaşadığı daireye gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan, tartışmayı duyup telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra alt kata indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Okan Altay, bir süre sonra bidondaki benzini anneannesi ile teyzesinin üzerine döküp ateşe vererek kapıyı kapatıp daireden çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede Çetinkaya ile Kaplan'ın cansız bedenleri bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay ise hastaneye götürüldü.

'TEYZEMDEN ALACAĞIM VARDI'

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı. Altay'ın polisteki ifadesinde, Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım dediği belirtildi.

Okan Altay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı. (DHA)

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER Adem AKALANANTALYA, (DHA)-

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
ANNENANNESİ İLE TEYZESİNİ BENZİN DÖKÜP, YAKARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI ANNENANNESİ İLE TEYZESİNİ BENZİN DÖKÜP, YAKARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Antalya'daki yangından aile faciası çıktı! Tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitleyip ölüme terk etmiş Antalya'daki yangından aile faciası çıktı! Tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitleyip ölüme terk etmiş İzmir Ulaşımına Üç Yeni Otobüs Hattı İzmir Ulaşımına Üç Yeni Otobüs Hattı

Muratpaşa, KADES, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANNENANNESİ İLE TEYZESİNİ BENZİN DÖKÜP, YAKARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 Tabelayı görenler gözlerine inanamadı! Galatasaray Kadın Futbol Takımı, gol olup yağdı
15:17 Omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık sahnelere bir döndü pir döndü! Zıplayarak dans etti
15:56 İlk düdükten hemen sonra gol geldi! Kayseri-Beşiktaş maçında fark açılıyor
15:30 Dans ederken kendinden geçen Selen Görgüzel fena frikik verdi
15:29 Fenerbahçeli taraftarların Oğuzhan Uğur'a yaptığı çağrı gündemi salladı: Ali Koç'u istiyoruz
15:20 Fuhuş yaptırmaktan 33 yıl 9 ay hapis cezası alan şahıs: Bana bu cezayı veren FETÖ'cü
14:55 Son Dakika! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: İlk ay ücretsiz olacak
14:23 Anneannesi ile teyzesini diri diri yakarak öldüren şahıs tutuklandı
14:40 Galatasaray ve Beşiktaş'ı reddeden Hasan Ali, Sarı-Lacivertli formayı giyiyor
14:36 Kılıçdaroğlu'ndan nostaljik paylaşım! Aile fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2023 16:52:30. #1.12#
SON DAKİKA: ANNENANNESİ İLE TEYZESİNİ BENZİN DÖKÜP, YAKARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement