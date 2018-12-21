Annenin Çocuklarını Darbettiği İddiası

Antalya'da kendisini terk eden eşinden intikam almak için çocuklarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da kendisini terk eden eşinden intikam almak için çocuklarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yaşayan E.D. (20), kendisini terk eden eşinden intikam almak için iki oğlu J.D. (3) ile Y.D'yi (1) darbettiği görüntüleri telefonla kayda aldı.



E.D'nin, eşinin yakınlarına gönderdiği çocukların dövdüğü görüntüler polise ulaştırıldı. Harekete geçen ekipler, oğlunun tedavisi için bulunduğu Kepez Devlet Hastanesinde E.D'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Eşini kıskandığı için çocukları dövmüş



Anne E.D'nin mahkemede verdiği ifadede, dosyadaki görüntüleri kendisinin çektiğini itiraf ettiği öğrenildi.



İfadesinde eşinin bir aydır evden uzakta olduğunu belirten E.D'nin "Eşini kıskandığım için böyle bir şey yaptım. Eşimin eve dönmesi için söz konusu görüntüleri çektim. Çok pişmanım, çocuklarımın bakıma ihtiyacı var." dediği belirtildi.



Çocuklar ise Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.



Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Abdullah Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki çocuğun da anne tarafından şiddet görmesi nedeniyle koruma altına alındığını söyledi.



Çocukların şimdilik sağlık durumlarını iyi olduğunu belirten Çalışkan, "Anne çocuklarına uyguladığı şiddetten dolayı pişman ama şiddet söz konusu olduğu için bizim gözetimimiz altında, babanın durumu hakkında ise bir bilgiye sahip değiliz." diye konuştu.

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