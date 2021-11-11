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Annenin dikkati... Dumanı gördü, yanan araçtan oğlunu kurtardı - Son Dakika

Annenin dikkati... Dumanı gördü, yanan araçtan oğlunu kurtardı

11.11.2021 12:29
Annenin dikkati... Dumanı gördü, yanan araçtan oğlunu kurtardı

Mersin'de araçta uyuyan oğlunu ön tarafta bekleyen anne, parlamayı görünce hızla hareket ederek, yanmaya başlayan araçtan çocuğunu kurtardı, ardından koşarak eşine haber verdi.

Mersin'de araçta uyuyan oğlunu ön tarafta bekleyen anne, parlamayı görünce hızla hareket ederek, yanmaya başlayan araçtan çocuğunu kurtardı, ardından koşarak eşine haber verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güvenlik kamerası kurulumu yapan Elçin (35) ve Ergin Yüceoğlu (35) çifti, 2,5 yaşındaki çocukları Eymen ile birlikte iş için Kızkalesi Mahallesi'nde bir villaya gitti. Burada baba çalışma yaparken araçta uyuya kalan Eymen'in uyanması için anne Elçin onu ön tarafta beklemeye başladı. Henüz tam olarak tespit edilemeyen nedenden dolayı 01 C 0349 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Yangın çıkarken parlamayı gören anne hızla araca giderek önce oğlunu kurtardı yanında bekleyen ev sakinlerine birine verdi, ardından da kocasına koştu. Bu sırada araç ise tamamen alevlere teslim oldu. Araç sahipleri ve itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan anne Elçin Yüceoğlu, "Pazar günü Mersin Kızkalesi'nde kamera ve alarm montajı için bir villaya gitmiştik. Eşim ve arkadaşı bodrum katta montaj yapıyorlardı. Oğlum aracın içerisinde uyuyordu ben de aracın yakınında uyanmasını bekliyordum. Sonra villa sahibi ile orada konuşurken, arabaya baktığımda parlama gördüm. Arabaya yöneldim ateşi görünce hızlandım zaten, kapıyı açmamla birlikte alevler olduğu gibi dışarı çıktı. Hemen oğlumu kurtardım, villa sahibine teslim ettim ki eşime haber vereyim yardım etsin bize diye. Büyük bir yer matkapla çalıştığı için duyması zor oldu. 1 dakika sonra matkap durduğunda ancak beni duyabildi. Geldiklerinde her şey için çok geçti ama çok şükür oğlumuzu kurtarabildik. O şu an sağ çok şükür, hiçbir şeyi yok" dedi.

O anı anlatmanın mümkün olmadığına değinen anne, "Yaşandı bazı şeyler insan aklında olan bazı şeyleri de düşünemiyormuş. Alarmdaki keyped de 3 ila 6 bastığınızda olduğumuz konuma itfaiye desteği alabiliyoruz, diğer araçta yangın tüpü vardı o an aklımıza gelmedi. Eşim aracı söndürdükten sonra on düşünebildik. O an aslında tek düşünebildiğim oğlum. Ciddi derecede korku ve endişe var, camlar da bir yandan patlıyor. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Kötü bir durum Allah kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Aracın yanında oğlunun uyanmasını beklediğine dikkat çeken anne, o yüzden sürekli aracı takip ettiğini kaydetti. - MERSİN

Tragger, Yangın, Mersin, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annenin dikkati... Dumanı gördü, yanan araçtan oğlunu kurtardı - Son Dakika


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