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Annenin evde bıraktığı bebeği yangından komşusu kurtardı - Son Dakika

Annenin evde bıraktığı bebeği yangından komşusu kurtardı

27.12.2021 19:21

Samsun Göç İdaresi'ne giden Afgan annenin evde bıraktığı 1 buçuk yaşındaki bebek, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında komşusu tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen ve hayati tehlikesi bulunan bebek tedavi altına alındı.

Samsun'da annesinin Göç İdaresi'ne giderken evde bıraktığı 1 buçuk yaşındaki Afganistanlı bebek, çıkan yangında komşu tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve hayati tehlikesi bulunan bebek tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAPIYI KIRARAK BEBEĞİ KURTARDILAR

Yangın, saat 13.00 sıralarında İlk adım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye'ye yeni gelen Afgan aile, Şair Fitnat Sokak üzerinde bir ev tutarak yaşamaya başladı. Evrak için İl Göç İdaresi'ne giden annesi, ismi öğrenilemeyen 1 buçuk yaşındaki erkek çocuğunu evde yalnız bıraktı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Evde bir bebek olduğunu gören komşular, kapıyı kırarak içeri girdi. Afganistan uyruklu bir komşu, bebeği alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Böyle sorumsuzluk olmaz! Afganistanlı bebeği, çıkan yangında kapıyı kıran komşusu kurtardı

BEBĞİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Böyle sorumsuzluk olmaz! Afganistanlı bebeği, çıkan yangında kapıyı kıran komşusu kurtardı
Böyle sorumsuzluk olmaz! Afganistanlı bebeği, çıkan yangında kapıyı kıran komşusu kurtardı
Böyle sorumsuzluk olmaz! Afganistanlı bebeği, çıkan yangında kapıyı kıran komşusu kurtardı
Böyle sorumsuzluk olmaz! Afganistanlı bebeği, çıkan yangında kapıyı kıran komşusu kurtardı
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İtfaiye, Samsun, Afgan, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Annenin evde bıraktığı bebeği yangından komşusu kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annenin evde bıraktığı bebeği yangından komşusu kurtardı - Son Dakika
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