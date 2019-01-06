Son Dakika Haberleri: Annenin Gözyaşları Yürekleri Dağladı.

Annenin Gözyaşları Yürekleri Dağladı.

47 dakika önce

Annenin gözyaşları yürekleri dağladı.

Annenin gözyaşları yürekleri dağladı... Babasının döverek öldürdüğü Mertcan son yolculuğuna uğurlandı
Annesi Gülüstan Özger, tabuta sarılarak "Gitme oğlum diyerek" gözyaşı döktü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dersini yapamadığı için öz babası tarafından dövülerak komalık olan ve 3 gün sonra hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz gözyaşları arasında toprağa verildi.
Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri yapılan Mertcan'ın cenazesi için İskenderun Çankaya Şehir Mezarlığında tören düzenlendi. Cenaze namazına aile yakınları katıldı. Helallik alınmasından sonra Mertcan gözyaşları arasında toprağa verildi. Annesi Gülüstan Özger oğlunun tabutuna sarılarak "Gitme oğlum diyerek" gözyaşı döktü.
Olay sırasında babasının ağabeyini dövdüğünü gören ve çok korkan 4 yaşındaki Taha Yasin ise rehabilite altında olduğu için cenazeye getirilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Adana, Hatay, İskenderun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim Ünlü İsimler, Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan İçin Sessiz Kalmadı

İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti 92 Yaşındaki Emekli Albay, Silahla Başından Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 12:17:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annenin Gözyaşları Yürekleri Dağladı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]