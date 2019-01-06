Annenin gözyaşları yürekleri dağladı... Babasının döverek öldürdüğü Mertcan son yolculuğuna uğurlandı
Annesi Gülüstan Özger, tabuta sarılarak "Gitme oğlum diyerek" gözyaşı döktü
HATAY - Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde, dersini yapamadığı için öz babası tarafından dövülerak komalık olan ve 3 gün sonra hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz gözyaşları arasında toprağa verildi. Adana Adli Tıp
Kurumunda otopsi işlemleri yapılan Mertcan'ın cenazesi için İskenderun Çankaya
Şehir Mezarlığında tören düzenlendi. Cenaze namazına aile yakınları katıldı. Helallik alınmasından sonra Mertcan gözyaşları arasında toprağa verildi. Annesi Gülüstan Özger oğlunun tabutuna sarılarak "Gitme oğlum diyerek" gözyaşı döktü.
Olay sırasında babasının ağabeyini dövdüğünü gören ve çok korkan 4 yaşındaki Taha Yasin
ise rehabilite altında olduğu için cenazeye getirilmedi.