Annenin ihbarıyla uyuşturucu satıcısı iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Annenin ihbarıyla uyuşturucu satıcısı iki şüpheli yakalandı

23.03.2022 13:08
Annenin ihbarıyla uyuşturucu satıcısı iki şüpheli yakalandı

Kastamonu'da bir annenin 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri sırasında verdiği bilgiler neticesinde yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

Kastamonu'da bir annenin 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri sırasında verdiği bilgiler neticesinde yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimlerinde anne olan bir kadının, komşusunun uyuşturucu madde kullanıyor olabileceğini, çocukların günlerce evde tek başına kaldıklarını, çocuklara mahallelilerin baktığını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri, 3 çocuğuyla yaşayan kadının evinde uyuşturucu madde kullandığı, çocuklarına şiddet uyguladığını tespit etti. Cumhuriyet savcılığıyla görüşen Narko timleri, çocukların devlet korumasına alınmasını sağladı. Şahsa uyuşturucu temininde bulunan 2 kişi de polis ekipleri tarafından yakalandı. Düzenlenen operasyonda 31,45 gram metamfetamin maddesiyle ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annenin ihbarıyla uyuşturucu satıcısı iki şüpheli yakalandı - Son Dakika


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