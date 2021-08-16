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Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ

16.08.2021 11:08

Son dakika gelişmesine göre BAĞCILAR'da geçen yıl aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen yeğeni tarafından sokak ortasında 7 kurşunla öldürülen Cihan Beyhan'ın (32) annesi Raziye Beyhan, Bir tarafta torunum, bir tarafta oğlum.

BAĞCILAR'da geçen yıl aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen yeğeni tarafından sokak ortasında 7 kurşunla öldürülen Cihan Beyhan'ın (32) annesi Raziye Beyhan, Bir tarafta torunum, bir tarafta oğlum. Torunumu ellerimle büyüttüm, baktım ama o gelip benim kapımın önünde oğlumu sebepsiz yere öldürdü. O katil içeriden çıkmasın istiyorum dedi. Sanık Yusuf Beyhan (25) ise duruşmadaki savunmasında, Cihan amcamın elindeki pompalı tüfeği gördüm. Silahı kaldırdığı gibi anneme ateş etti. Mecbur kaldım, ateş ettim. Ne kadar ateş ettim onu da hatırlamıyorum diye konuştu. Öte yandan, cinayet anı da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. İddiaya göre, Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti. Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı. Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Yusuf Beyhan'ın yasak yollardan ülkeye giriş yaptığı anlatıldı.

Şüpheli Yusuf Beyhan'ın amcası Cihan'a ateş ettiği ve hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 7 adet mermi giriş yarasının tespit edildiği belirtildi. İddianamede sanık Yusuf Beyhan'ın Kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep edildi.

KAÇ EL ATEŞ ETTİM HATIRLAMIYORUM

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Beyhan, Amcam Dilaver Beyhan mahalleye taksiyle geldi. Sağ tarafına uzanıp bir şeylerle uğraşınca, silah çıkaracağından korktum. Kendimden uzaklaştırmak amacıyla bir el havaya ateş ettim. Taksiyle gitti. Daha sonra küçük amcam Cihan geldi. Beni azarladı, küfür ve tehditlerde bulundu. Cihan sokağa doğru gidip geldi. Kafamı kaldırınca Cihan amcamın elindeki pompalı tüfeği gördüm. Silahı kaldırdığı gibi anneme ateş etti. Mecbur kaldım, ateş ettim. Ne kadar ateş ettim onu da hatırlamıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

TORUNUMU ELLERİMLE BÜYÜTTÜM

İlk duruşmanın ardından konuşan Anne Raziye Beyhan, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acısının hala dinmediğini söyleyerek

Oğlum vurulduktan sonra komşular, oğlumun yanına gitmeme müsaade etmediler. 'Gidersen seni de öldürecek' dediler. Bir tarafta torunum, bir tarafta oğlum. Ben torunumu ellerimle büyüttüm, baktım ama o silah alıp, gelip benim kapımın önünde oğlumu öldürdü, hem de sebepsiz yere. Ben o günden beri sürekli hasta ve yataktayım, felç geçirdim. O katilin hapisten çıkmasını istemiyorum, onun yüzünü görmek dahi istemiyorum dedi.

SENİN OĞLUN TOPRAĞA BENİMKİSİ HAPSE GİRECEK DEMİŞTİ

Oğlunun sürekli torununun başına bir şey gelmesin diye koruyup kolladığını anlatan Raziye Beyhan, Olay günü katilin annesi benim evime gelip 'Bana para vermezsen senin oğlun toprağa, benimkisi de hapse girecek' demişti. Oğluma hep 'oğlum senin evlendiğini de göreyim' diyordum. Bana 'Anne tamam bu sene evleneceğim' diyordu diye konuştu.

20'NİN ÜZERİNDE SUÇ KAYDI VAR

Olayın yaşandığı noktada konuşan müşteki Dilaver Beyhan'ın avukatı Servet Barışer, Sanığın daha önce 20'nin üzerinde suç kaydı olmasına rağmen Fransa'dan Türkiye'ye gelirken İstanbul Havalimanı'nda hiçbir güvenlik prosedürüne takılmadan İstanbul'a giriş yapıyor. Bir kaç gün sonrasında da bu olayı gerçekleştiriyor. Bu üst soya karşı gerçekleştirilen bir suç olduğundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını bekliyoruz şeklinde konuştu.

Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ
Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ
Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ
Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ
Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ
Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ
Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ
Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ

Bağcılar, Cinayet, Fransa, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ANNENİN İSYANI ELLERİMLE BÜYÜTTÜĞÜM TORUNUM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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