Boşanmak üzere olduğu eşini aracın önünde 40 kilometre götüren adam suskunluğunu bozdu: Ben cani baba değilim - Son Dakika
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Boşanmak üzere olduğu eşini aracın önünde 40 kilometre götüren adam suskunluğunu bozdu: Ben cani baba değilim

04.04.2023 17:26

Düzce'de bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından kaçırıldığı öne sürülen oğlu için aracın kaputuna tutunarak 40 kilometre yol gitti. Olayla ilgili sessizliğini bozan baba Ali Osman Ş., oğlunu kaçırmadığını, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu ifade ederek, "Bu haber tamamen yanlış. Ben cani baba değilim." şeklinde konuştu. Babası tarafından kaçırıldığı ileri sürülen genç ise, "Ben İstanbul'da babam ve babaannemle birlikte yaşıyorum. Aynı zamanda okulum da orada." dedi.

1 Nisan Cumartesi günü Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sevcan Ş. boşanma aşamasındaki eşi Ali Osman Ş. tarafından kaçırıldığı ileri sürülen 14 yaşındaki oğlu için aracın kaputuna tutunmuş ve 40 kilometre yolculuk yapmıştı. Sevcan Şentürk'ün tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla da kaydedilmişti.

"OĞLUMUN ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEDİLER"

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Osman Şentürk, "Konu haberlerde çıktığı gibi değil. Adana'dan oğlumla birlikte misafirlikten geldiğimiz sırada oğlum kardeşlerini görmek istedi. Her hafta oğlumu Düzce'ye gönderiyordum. Bolu Dağı'nda oğlum annesini aradı ve 'Anne ben kardeşlerimi özledim, görmeye geliyorum. Bir saat kardeşlerimi göreyim' dedi. Düzce'ye girdik. Evin 30 metre yakınında hava yağışlı olduğu için oğluma arabayı verdim. Eve gönderdim. Aradan 10-15 dakika geçince oğlum beni aradı ve kapıyı üzerine kilitlediklerini söyledi. Ben daha önce de sıkıntılar çıktığı için yalnız geldim de demiştim. Sonra oğlumu polise teslim edeceğiz diye tehdit ediyorlar. Oğlum beni tekrar aradı. Telefonun hoparlörünü açtırdım ve 'Oğlum ben arabanın yanına geçiyorum. Sen de kardeşlerinle vedalaş gel' dedim. O sırada annesi 'Oğlumu kaçırıyorlar' diyerek kendisini kaputun üzerine attı. Bütün mahalleyi ayağa kaldırdı" dedi.

"11-12 KİLOMETRE TACİZ ETTİLER"

Ali Osman Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bana kurulan komplo daha önce de İstanbul'da birkaç defa yaşandı. Mahallelileri üzerime saldı. Biz can havliyle arabaya bindik. Çocukların psikolojisi bozuluyor diye yalvarmama rağmen kaputtan indiremedim. Oradan ayrıldık. İzimizi kaybettirdik sandım ama arkamızda 6 araç bizi takip ederek yaklaşık 11-12 kilometre taciz ettiler.

Annenin kaput üstündeki yolculuğuna babadan açıklama: 'Ben cani değilim'

"ELİMDE BELGELER VAR"

Ben polisi arayarak yardım talep ettim. Can güvenliğimizin olmadığını, peşimizde 30 kişinin olduğunu söyledim. Düzce'nin ara sokaklarında 'İn' diye yalvardım indiremedim. Araçlar bizi takip etti. Peşimizdeki araçlar ve 30 kişi otoyolda Gölyaka sapağına kadar bizi taciz ederek takip etti. Elimde bilgi ve belgeler var. Devletin savcı ve polisiyle irtibat halindeyim.

"OĞLUM BENİMLE YAŞIYOR"

Ben kimseden kaçmadım. Bu haber tamamen yanlış. Daha önce de İstanbul'da 2 defa daha saldırdılar. Oğlum onlarla rahat bir şekilde görüşüyor ancak ben 2 kızımla görüşemiyorum. Ben cani baba değilim. Polis ekibi beni durdurmadı, ben can güvenliğimden dolayı durdum. Ben oğlumu kaçırmadım. Oğlum benimle İstanbul'da yaşıyor. Her hafta görüşüyorlar. Ben kızlarımla 3 senedir görüşemiyorum"

"BEN KAÇIRILMADIM"

Kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki E.Ş. ise "Ben İstanbul'da babam ve babaannemle birlikte yaşıyorum. Aynı zamanda okulum da orada. Ben İstanbul'a geçerken kardeşlerimi özlediğim için onları görmek istedim. Babam da beni bıraktı. Sonra karışıklık çıktı, kavga oldu. Biraz tatsızlık yaşandı. Benim kaçırıldığım söylenmiş ama ben kaçırılmadım. Babamın yanına da kendi isteğimle gidiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Boşanma aşamasındaki eşini kaput üzerinde 40 kilometre götüren adam sessizliğini bozdu: Ben cani baba değilim Boşanma aşamasındaki eşini kaput üzerinde 40 kilometre götüren adam sessizliğini bozdu: Ben cani baba değilim OTOMOBİLİN KAPUTU ÜZERİNDE 40 KİLOMETRE GİDEN ANNEDEN KÜÇÜK ÇOCUKLARINA BEN SÜPERMEN ANNENİZİM OTOMOBİLİN KAPUTU ÜZERİNDE 40 KİLOMETRE GİDEN ANNEDEN KÜÇÜK ÇOCUKLARINA BEN SÜPERMEN ANNENİZİM

Osman Şentürk, İstanbul, Oğlum, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak üzere olduğu eşini aracın önünde 40 kilometre götüren adam suskunluğunu bozdu: Ben cani baba değilim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanmak üzere olduğu eşini aracın önünde 40 kilometre götüren adam suskunluğunu bozdu: Ben cani baba değilim - Son Dakika
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