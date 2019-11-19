Son Dakika Haberleri: Annenin 'Meleğim' feryadı yürekleri dağladı
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Annenin 'Meleğim' feryadı yürekleri dağladı

6 saat önce

Erkek arkadaşı tarafından Isparta'da oturduğu apartta bıçaklanarak öldürülen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel Menteşe'nin Ortaköy Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

Annenin 'Meleğim' feryadı yürekleri dağladı, System.String[]

Erkek arkadaşı tarafından Isparta'da oturduğu apartta bıçaklanarak öldürülen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel Menteşe'nin Ortaköy Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.


Güleda'nın cenazesi Isparta'dan Ortaköy'deki evine getirildi. Binlerce vatandaşın göz yaşları içinde karşıladığı cenazeyi gören anne Vefaret Canel fenalık geçirdi. Baba Mustafa Cankel'e ise yakınları destek oldu. Ardından Güleda Cankel Ortaköy Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ortaköy mezarlığına defnedildi. Güleda'nın cenazesinin üzerine yakın zamanda evlenen ablasının düğününde giydiği elbisesi örtüldü. Anne Vefaret Canel'in 'Prensesim, Meleğim' feryadı yürekleri dağladı. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
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