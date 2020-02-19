Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü.

Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Suriyeli olduğu öğrenilen bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın, bir anda, 5- 6 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü. Olay anı ise anbean sokaktaki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde annenin oğlunu tartakladığı sırada mahallede oynayan diğer çocukların da bu görüntüden korktukları görüldü. sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu.


Ertuğrulgazi Mahallesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
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