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Annenin öldüğü, baba ve çocuklarının yaralandığı feci kaza kamerada

KONYA - Konya'da dün akşam iftar saatinde, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki çarpması sonucu araçta bulunan annenin hayatını kaybettiği, sürücü baba ve 2 çocuğun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Belh Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Karakuş idaresindeki 42 AKR 256 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde araçta bulunan sürücünün eşi Ayşegül Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Osman Karakuş ve çocukları A.K. ile B.P.K. ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Otomobilin ağaca çarptığı kaza cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.