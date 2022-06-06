Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazada kamyon şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazada kamyon şoförü tutuklandı

06.06.2022 17:59
Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazada kamyon şoförü tutuklandı

İZMİR'in Konak ilçesinde kontrolünü kaybettiği kamyonuyla otomobile çarpıp Hülya Çapkınoğlu'nun ölümüne, onun oğlu ve kendisinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralanmasına neden olan Osman Özen (53) tedavisinin ardından tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde kontrolünü kaybettiği kamyonuyla otomobile çarpıp Hülya Çapkınoğlu'nun ölümüne, onun oğlu ve kendisinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralanmasına neden olan Osman Özen (53) tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü'nde meydana geldi. Konak ilçesinden Bornova ilçesi yönüne giden Osman Özen yönetimindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı yönden gelen Mehmet Emin Çapkınoğlu yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 15 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Kazada, otomobildeki Hülya Çapkınoğlu hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler Osman Özen ve Mehmet Emin Çapkınoğlu ile otomobilde bulunan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Çapkınoğlu'nun annesi Hülya Çapkınoğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Kamyon şoförü Özen ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Özen'in ifadesinde ne olduğunu anlamadığını, kamyonun bir anda kontrolden çıktığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özen, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazada kamyon şoförü tutuklandı
Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazada kamyon şoförü tutuklandı
Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazada kamyon şoförü tutuklandı
Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazada kamyon şoförü tutuklandı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazada kamyon şoförü tutuklandı - Son Dakika

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