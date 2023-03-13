Annenin uykusunun gelmesi iki çocuğunun hayatını kurtardı - Son Dakika
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Annenin uykusunun gelmesi iki çocuğunun hayatını kurtardı

13.03.2023 11:57

Annenin uykusunun gelmesi iki çocuğunun hayatını kurtardı Kimliği belirsiz bir kişi otomobil ile gelerek eve doğru 2 el sıkarak kaçtı "Belki şu anda benim evim cenaze evi olacaktı" Bursa'da gece saatlerinde otomobilden bir eve silahla 2 el ateş açıldı.

Annenin uykusunun gelmesi iki çocuğunun hayatını kurtardı

Kimliği belirsiz bir kişi otomobil ile gelerek eve doğru 2 el sıkarak kaçtı

"Belki şu anda benim evim cenaze evi olacaktı"

BURSA - Bursa'da gece saatlerinde otomobilden bir eve silahla 2 el ateş açıldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken annenin uykusunun gelmesi 2 çocuğunu kör kurşunlardan dakikalarla kurtardı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Aydın'a ait olan ve ailesiyle birlikte yaşadığı eve gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 el ateş edildi. Kurşunlar camdan içeriye girerek duvara çarparken sesleri duyarak oturma odasına giden aile gözlerine inanamadı. Aydın ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, şüpheli geldiği otomobil ile hızlıca uzaklaştı. O anlar kameralara yansırken annenin uykusunun gelmesi oğlu ve kızını kör kurşunlardan 5 dakika ile kurtuldu.

"Belki evim şu anda cenaze evi olacaktı diyen Aysel Aydın, "Olay gecesi biz kına için İnegöl'e gittik. Daha sonra eve döndük ve eşim ile büyük kızım uyumaya gitti. Oğlum, kızım ve ben buradaydık. Gece saat 3 sıralarında her taraf sessiz ve hiçbir şey yoktu. Daha sonra bizde oğlum ve kızımla yatmaya gittik. Olay tam biz gittikten 5 dakika sonra olmuş. Biz yatmaya gittikten sonra kimliği belirsiz bir kişi arabayla geliyor ve bizim olduğumuz bu odaya doğru 2 el ateş ediyor ve kaçıyor. Eğer biz burada olsaydık ölebilirdik. Gelen polis memurları da geldiklerinde "kurşunlar isabet edebilirdi" dedi. Benim için dehşet, tüyler ürpertici bir şey. Bu kadar kanepe ve yatağın olduğu evde yere yatak yaparak yatıyoruz. Suçluların yakalanmasını istiyorum. Çünkü benim 3 tane çocuğum var. Küçük kızım bana, "Biraz daha televizyon izleyelim" dedi. Ben de "yok" demiştim. Biraz daha izlesek ölmüştük. Belki şuanda benim evim cenaze evi olacaktı" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Annenin uykusunun gelmesi iki çocuğunun hayatını kurtardı - Son Dakika


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