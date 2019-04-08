Son Dakika Haberleri: Annenin Vahşeti Kardeşin Vicdan Azabıyla Ortaya Çıktı

Annenin Vahşeti Kardeşin Vicdan Azabıyla Ortaya Çıktı

10 dakika önce

Gaziantep'te 2 çocuk annesi Fatma B. göbek bağı ile boğduğu bebeğini bodruma gömdürdü.

Annenin Vahşeti Kardeşin Vicdan Azabıyla Ortaya Çıktı, System.String[]
Gaziantep'te 2 çocuk annesi Fatma B. göbek bağı ile boğduğu bebeğini bodruma gömdürdü. Olay, bebeği gömen ve kadının kardeşi olan Mehmet A.'nın çektiği vicdan azabı nedeniyle 6 yıl sonra ortaya çıktı

Gaziantep'te 2013 yılında yaşanan olayda iddiaya göre, 16 yaşında olan ve tekstil atölyesinde çalışan Fatma B. buradaki patronu F.H. ile girdiği yasak ilişki sonucu hamile kaldı. Evde doğum yapan Fatma B. bebeğini göbek bağı ile boğarak öldürdü. Cesedin kokmaması için 3 gün boyunca evdeki buzdolabında saklayan Fatma B, o zamanlar 14 yaşında olan kardeşi Mehmet A.'dan yardım istedi. Mehmet A, cesedi evin bodrumuna gömdü.

Vicdan azabına dayanamadı ihbar etti

Yaşanan feci olayın ardından 6 yıl sonra Mehmet A, çektiği vicdan azabına dayanamayarak, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğüne gitti. Çektiği vicdan azabı nedeniyle yaşananları itiraf eden Mehmet A.'nın ifadesi üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri harekete geçti.

Bebeğin kemikleri bulundu

Ekipler, savcılık izinlerinin ardından Mehmet A.'nın söylediği adreste bulunan evin bodrumunda kazı çalışması başlattı. Şahsın gösterdiği bölgede kazı yapan ekipler, kısa sürede bebeğin kemiklerine ulaştı. Mehmet A.'yı gözaltına alan ekipler, 3 yıl önce evlenen ve Aktoprak Mahallesi'nde yaşayan Fatma A.'yı operasyonla gözaltına aldı.

Evli ve 2 çocuk annesi Fatma B. sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:35 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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