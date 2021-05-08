Annenizin kalbini çiçeklerle ısıtın

1) KİŞİYE ÖZEL TASARIMLAR

Ceremony, İstanbul

Ceremony Flowers tercihe göre canlı ya da kuru çiçeklerle özel buketler hazırlıyor ve İstanbul içinde 24 saatte teslimat yapıyor. "Sade ve şık bir çizgileri var" diyor Zeynep Zor. (0533) 379 0979

2) AKSESUAR GİBİ...

Vesaire Çiçek, İstanbul

Ahu Greenmater "Deneyimli ve zevkli ekip aksesuar olarak da kullanabileceğiniz tasarımlar yapıyor. Seçenekleri çok" diyor. (0545) 411 42 33

3) DOĞA DOSTU Cocodema, İstanbul

Tasarımlarında yardımcı materyal olarak sürdürülebilir ve doğa dostu malzemeler kullanıyorlar. İstanbul dışına da gönderim yapan çiçekçiyi Ceylan Atınç öneriyor. www.cocodema.com

4) YAŞAMIN BİR PARÇASI...

Lim Flower, İstanbul

Taze çiçekleri günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyorlar... Anneler Günü'ne özel LIM çiçek kutularına göz atın. Neslişah Şatıroğlu'nun önerisi.(0530) 174 12 92

5) DAVET ÇİÇEKLERİYLE MEŞHUR

Joy Flowers, İstanbul

Farklı derlemeleri ve davet çiçekleriyle öne çıkıyor bu çiçekçi. Çağdaş Ertuna: "Yaratıcı aranjmanları, hızlı ve özenli servisiyle son yılların öne çıkan çiçekçisi".(0544) 277 22 33

6) HAYVAN DOSTU BİTKİLER

Jungleous, İstanbul

Farklı bitki ve saksı çeşitleriyle dekorasyon ürünleri sunuyor. Balkon bitkileri ve hayvan dostu bitkileri rağbet görüyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'ya ücretsiz teslimat yapıyorlar. Semih Topal öneriyor. (0850) 305 26 16

7) İZMİR'İN MEŞHURU

Mon Jardin, İzmir

Bu şehirde çiçek denildiğinde akla gelen ilk yer... Valerie Dayan: "Hem klasik hem yaratıcı aranjmanlar için öneririm". (0549) 484 19 12

8) SANATA DÖNÜŞÜYOR

Çiçeği Burnunda, Ankara

Ankara'nın en sevilen çiçekçilerinden... "Sahibi zevkli bir kadın ve çiçeğin sunumunu sanata çevirmeyi iyi biliyor" diyor Erdal İpekeşen. (0312) 439 60 00

9) YENİ BİR MARKA

Botanic Sera, Yalova

Yalova'da yeni kurulan mekan, sürdürülebilirliği teşvik etmek istiyor. İnternet sitesinden tüm Türkiye'ye satış yapıyorlar. Naz Irmak Saf öneriyor. (0534) 4531774

10) RENK TERCİHLERİ HOŞ

Ribbon Flowers, İstanbul

Zevkinize göre her tarzda derleme yaptırabiliyorsunuz. Zeynep Zor "Renk tercihleri ve doğal tarzları çok hoşuma gidiyor" diyor. (0212) 323 00 42

Çevrimiçi alışveriş

www.sosyopix.com

www.sabuncakis1874.com.tr

www.ciceksepeti.net

www.tazecicek.com

www.cicekmarket.com

www.rosine.com.tr

Saksı çiçekleri...

Üç jüri üyemiz de bitki yetiştiriciliği ve saksı çiçekçiliği yapıyor. Instagram hesaplarını inceleyebilirsiniz.

Semih Topal: @plant.hom

Naz Irmak Saf: @bitkilievim

Ahu Toksöz: @greensquaremeter