"Annenizin yanına gidiyorum" dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu - Son Dakika

"Annenizin yanına gidiyorum" dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu

Cami derneğinde intihara kalkışan vatandaşı cemaat kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oğluna "Size layık bir baba olamadım. Annenizin yanına gidiyorum" yazılı mesaj gönderen 60 yaşındaki şahış, cami derneğinde asılı halde bulundu. Vatandaşlar tarafından indirilen vatandaş kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Fatih Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cami içerisinde bulunan cami derneğine gelen dernek yöneticisi ve cami cemaati, içeri girince 60 yaşındaki Zülfikar Y. isimli vatandaşı, çamaşır ipiyle asılı halde buldu. Vatandaşlar hemen ipi keserek Zülfikar Y.'yi indirdi. Zülfikar Y.'nin nefes aldığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Annenizin yanına gidiyorum"

Kısa aşure sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zülfikar Y. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Zülfikar Y.'nin öğlen saatlerinde oğluna, "Size layık bir baba olamadım. Annenizin yanına gidiyorum. Hakkınızı helal edin" yazılı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.