Son Dakika Haberleri: Annesi, ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış (2)
Son Dakika Güncel Haber

Annesi, ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış (2)

1 saat önce

SERİK'TE TOPRAĞA VERİLDİAntalya'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 hastaya umut olan Ayşe Kurnaz'ın cenazesi, bu sabah amcası Mithat Kurnaz tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden teslim alınarak Serik'e bağlı...

Annesi, ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış (2), System.String[]

SERİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 hastaya umut olan Ayşe Kurnaz'ın cenazesi, bu sabah amcası Mithat Kurnaz tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden teslim alınarak Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Anne Emine Kurnaz, kızının tabutuna duvak bağladı, ardından helallik alındı. Evin önünde yapılan duanın ardından cenaze, Boğazkent Merkez Mezarlığı'na getirildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Ayşe Kurnaz'ın cenazesi toprağa verildi.
ÖLEN OĞLUNUN ADINI VERDİ, O DA ÖLDÜ
Diğer yandan 40 gün önce yaşamını yitiren baba Faik Kurnaz'ın birinci evliliğinden olan ve 23 yaşındayken denizde balık avlarken geçirdiği kaza sonucu ölen Okay isminde bir oğlu olduğu, ikinci evliliğinden olan ve geçen hafta kazada yaşamını yitiren oğlu Okay'ın adının da buradan geldiği öğrenildi.
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),


Sabah, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor
Hayatını kaybeden Ayşe'nin annesinden yürek dağlayan istek: Gömülürken yüzünü gösterin Boşanmak isteyen eşini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil itirafçı oldu İBB'nin tramvay duraklarına Çince durak isimlerini asması tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 17:33:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesi, ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]