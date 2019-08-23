Son Dakika Haberleri: Annesi, Babası Tarafından Öldürülen Müşerref: Onsuz Uyuyamam Ki (2)
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Annesi, Babası Tarafından Öldürülen Müşerref: Onsuz Uyuyamam Ki (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKonya'da, 3 çocuğunun annesi eşi Tuba Erkol'u 20 yerinden bıçaklayarak, öldüren Bekir Erkol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Annesi, Babası Tarafından Öldürülen Müşerref: Onsuz Uyuyamam Ki (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Konya'da, 3 çocuğunun annesi eşi Tuba Erkol'u 20 yerinden bıçaklayarak, öldüren Bekir Erkol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Tuba Erkol'un cenazesi ise Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tuba Erkol, Hacı Veyiszade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:06 Kaynak: DHA
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