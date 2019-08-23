Annesi, Babası Tarafından Öldürülen Müşerref: Onsuz Uyuyamam Ki (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKonya'da, 3 çocuğunun annesi eşi Tuba Erkol'u 20 yerinden bıçaklayarak, öldüren Bekir Erkol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:06 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'da, 3 çocuğunun annesi eşi Tuba Erkol'u 20 yerinden bıçaklayarak, öldüren Bekir Erkol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Tuba Erkol'un cenazesi ise Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tuba Erkol, Hacı Veyiszade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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