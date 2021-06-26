ANNESİ, BABASI VE HALASI İLE AYNI OKULDA SINAVA GİRDİ - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, kızları Ecem'e (18) destek olmak isteyen baba İbrahim Taşdemir (49) ile anne Hülya Taşdemir'in (41) yanı sıra halası Sema Ünver de YSK sınavına katıldı. Aynı okulun farklı sınıflarında sınava girdiklerini ifade eden İbrahim Taşdemir, 'Kızıma destek ve moral olmak için bizler de yazıldık ve ben, annesi ile halası hep birlikte aynı okulda sınava girdik. Hazırlığımızı kitaplardan ve internet üzerinden gerçekleştirdik"dedi.

Tavşanlı ilçesinde oturan İş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans mezunu baba İbrahim Taşdemir, YSK sınavına girecek olan kızı Ecem'ye destek olmak için eşi Hülya Taşdemir'in yanı sıra Ecem'in halası olan Sema Ünver, YSK sınavına katılmak için teşvik etti. Taşdemir ailesi ile hala Ünver'in sınav merkezi Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi'ne düştü. Sabah evden birlikte çıkan aile, sınav heyecanını birlikte yaşadı. İbrahim Taşdemir, kızına destek olmak hep birlikte sınava katıldıklarını bu sayede Ecem'in heyecanını yatıştırdıklarını ifade ederek, 'Kızıma destek ve moral olmak için bizler de yazıldık ve ben, annesi ile halası hep birlikte aynı okulda, farklı sınıflarda sınava girdik. Hazırlığımızı kitaplardan ve internet üzerinden gerçekleştirdik. Sınav iyiydi ancak bize göre sınav süresi yeterli olmuyor. Ama tabi ki iyi geçti. Tesadüf aynı okulda sınava girdik. Tüm aileleri bu şekilde desteğe beklerizö şeklinde konuştu.

Hala Sema Ünver (47) ise destek olmak için katıldıklarını belirtirken, anne Hülya Taşdemir, 'Kızıma moral olmak için geldik ve sınava girdikö dedi. Ecem Taşdemir de ailesini ve halasını yanında görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, 'Anneme, babama ve halama bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Hedefim Beden Eğitimi Öğretmenliği kazanmakö ifadelerini kullandı.