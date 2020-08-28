Annesi bıçaklanınca polislere, 'kadınları koruyun' diyerek ağlayan Duhan'a destek - Son Dakika

ÇORUM'da, dini nikahlı eşi Rıfat Aslaner (51) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Gülten K.'nin (37) tedavisi sürerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, oğlu Duhan A. (9) için harekete geçti. Polislere 'Siz siz olun kadınları koruyun' diyen Duhan A.'ya, annesinin bıçaklanması sonrası sosyal, psikolojik ve ekonomik destek ile sağlık tedbir kararı uygulanmasına başlandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülten K., bir süredir ayrı yaşadığı Rıfat Aslaner ile görüşmek için çalıştığı pide fırınına geldi. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rıfat Aslaner, Gülten K.'yi göğüs, kol ve kasık bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülten K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Rıfat Aslaner ise sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.