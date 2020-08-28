Annesi bıçaklanınca polislere, 'kadınları koruyun' diyerek ağlayan Duhan'a destek (2) - Son Dakika

Çorum Kadın Meclisi Üyesi Nurbanu Karataş ise yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, hukuki süreç ve çocukların tedavileri boyunca ailenin yanında olacaklarını söyledi.

Çorum 'da, dini nikahlı eşi Rıfat Aslaner (51) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Gülten K.'nin (37) tedavisi sürerken, Piri Baba Çamlığı'nda, Kadın Meclisi üyeleri ile bir araya gelen kardeşleri, yaşananlara tepki gösterdi.

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