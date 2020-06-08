Annesi bulunamayan yavru geyik koruma altına alındı - Son Dakika

BOLU'da başıboş köpekler tarafından kovalanınca annesini kaybeden yavru geyik Düzce'de koruma altına alındı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri başıboş köpekler tarafından kovalanan yavru geyiğin annesini bulmaya çalıştı. Ancak ekipler aramalardan sonuç alamayınca yavru geyiği yırtıcı hayvanlardan korumak için Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yavru geyik, veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında koruma altına alındı.