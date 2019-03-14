Son Dakika Haberleri: Annesi Doğumdan Sonra Ölen Kuzuyu, İnek Emziriyor

Annesi Doğumdan Sonra Ölen Kuzuyu, İnek Emziriyor

1 saat önce

Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğum yapan inek, kendi yavrusu ile annesi ölen kuzuya birlikte süt veriyor.

Annesi Doğumdan Sonra Ölen Kuzuyu, İnek Emziriyor, System.String[]
Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğum yapan inek, kendi yavrusu ile annesi ölen kuzuya birlikte süt veriyor.

Beyelması köyünde yaşayan ve hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Aslan, çiftliğindeki koyunlardan birinin yaklaşık 1,5 ay önce doğum yaptıktan sonra öldüğünü belirtti.


Pamuk adını verdiği kuzuyu bir süre biberonla beslemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade eden Aslan, bunun üzerine kuzuyu, yeni doğum yapan ineğinin altına salarak inek tarafından emzirilmesini denediğini anlattı.


Kuzuyu yere bıraktığı gibi yavrunun süt emmeye koştuğunu aktaran Aslan, "Yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum. Bir ineğin kuzuyu emzirdiğine ilk defa şahit oldum. Şansımı denedim, onda da olumlu sonuç aldım. İnek kuzuyu kendi yavrusuymuş gibi emziriyor. 20 gündür, inek kuzuyu besliyor." dedi.

Karşılaştıkları ilginç manzara karşısında önce şaşırdıklarını ancak duruma zamanla alıştıklarını belirten Aslan, "İneğim normalde huysuz ve saldırgan bir hayvandı. Sütünü sağarken bile bize zorluk çıkarıyordu. Her ne hikmetse kendi buzağısı olmasına rağmen Pamuk'un da kendisini emmesine izin vermesi bizleri çok şaşırttı." şeklinde konuştu.

Aslan, hayatını ineğe borçlu olan Pamuk'un, inek sütü ile beslenmeye başladıktan sonra çok daha iyi gelişmeye başladığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Ağın, Elazığ, Güncel
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