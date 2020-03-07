Annesi dumanlar arasında kalan kadının feryadı: "Beni bırakma anne" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Annesi dumanlar arasında kalan kadının feryadı: 'Beni bırakma anne' - Son Dakika

Annesi dumanlar arasında kalan kadının feryadı: "Beni bırakma anne"

6 saat önce

Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangının dumanları nedeniyle 2 yaşlı kadın apartmanda mahsur kaldı.

Annesi dumanlar arasında kalan kadının feryadı:

Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangının dumanları nedeniyle 2 yaşlı kadın apartmanda mahsur kaldı. Annesi dumanların arasında kalan kadın, sedyeyle ambulansa taşınan 78 yaşındaki annesine gözü yaşlı bir şekilde, "Beni bırakma anne" diye feryat etti.


Yangın, saat 13.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yaşandı. 2 yabancı uyruklu çocuk evde yalnızken mutfakta çıkan dumanları gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada apartmanı saran dumanlar nedeniyle üst kattaki vatandaşlar aşağıya inerken zorluk yaşadı.


"Beni bırakma anne"


Üst katlarda oturan 78 yaşındaki bir kadın ve diğer yaşlı bir kadın dumanlar nedeniyle aşağıya inemedi. Dumandan etkilenen kadın itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle sedye ile baygın şekilde ambulansa taşındı. Annesinin baygın halde ambulansa taşındığını gören kadın gözyaşları dökerek "Beni bırakma anne" diyerek feryat etti.


Evcil hayvanlar da dışarı çıkarıldı


Yangın sırasında aralarında 2 köpek ve bir kedinin bulunduğu 3 evcil hayvanda sahipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Apartmanda mahsur kalanlara yardımcı olan Serkan Albayrak isimli adam yaşananları anlatarak, "Dumanlar tuvalet boşluğundan geldi üst kattan duman geliyor sandım. Baktım üst katta bir şey yok alt kata baktım. Arka taraftaki daireyi açtığımda 2 çocuk içeride ve mutfak yanıyordu. Çocuklar Türkçe bilmiyordu. Sonradan duman azalınca evcil hayvanları da kurtardık" dedi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
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