Annesi Emzirirken Nefessiz Kalan Bebek Öldü
49 dakika önce
Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 15 günlük Suriyeli bebek, hayatını kaybetti. Merkez Haliliye
ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi
'nde 15 günlük Esma Zahara'yı emziren Suriyeli anne Fatıma Zahara, bebeğin nefessiz kaldığını fark edince durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Esma bebeği, Balıklıgöl
Devlet Hastanesine götürdü.
Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu
Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:29 Kaynak: AA
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