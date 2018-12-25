Son Dakika Haberleri: Annesi Emzirirken Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü

Annesi Emzirirken Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü

2 saat önce

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan bir aylık bebek yaşamını yitirdi.

Annesi Emzirirken Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan bir aylık bebek yaşamını yitirdi.

Merkez Haliliye ilçesi Direkli Mahallesi'nde bir aylık Baran Yetim'i emziren anne Emine Yetim, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bebeği Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü.

Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:55 Kaynak: AA

Haliliye, Merkez, Anne, Şanlıurfa, Güncel
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