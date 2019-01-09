Annesi Emzirirken Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü
1 saat önce
Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan bir aylık bebek yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa
'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan bir aylık bebek yaşamını yitirdi. Merkez Eyyübiye
ilçesi Abdurrahman Dede
Mahallesi'nde bir aylık Hüseyin Bayaltun'u emziren anne Fadime Bayaltun, bebeğinin nefessiz kaldığını fark edince durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:04 Kaynak: AA
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