Son Dakika Haberleri: Annesi Emzirirken Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü

Annesi Emzirirken Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan bir aylık bebek yaşamını yitirdi.

Annesi Emzirirken Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan bir aylık bebek yaşamını yitirdi.

Merkez Eyyübiye ilçesi Abdurrahman Dede Mahallesi'nde bir aylık Hüseyin Bayaltun'u emziren anne Fadime Bayaltun, bebeğinin nefessiz kaldığını fark edince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Eyyübiye, Merkez, Anne, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı Farklı Geçti: 79-58 Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim

Yavru Kedileri Yemeye Hazırlanan Piton, Son Anda Engellendi Palu Ailesi Olayına Savcılık Yayın Yasağı Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:17:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesi Emzirirken Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]