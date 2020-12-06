Annesi emzirirken soluk borusuna süt kaçan bebek öldü - Son Dakika

Annesi emzirirken soluk borusuna süt kaçan bebek öldü
06.12.2020 14:27
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde annesi tarafından emzirilen bir aylık Fatma Gün, sütün nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde annesi tarafından emzirilen bir aylık Fatma Gün, sütün nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Harran kırsalında Göktaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Gün'ü emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından minik Fatma, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Fatma Gün bebek hayatını kaybetti.
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