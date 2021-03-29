Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, Türkiye şampiyonu oldu

29.03.2021 10:00
Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

Henüz 3 yaşında başladığı cimnastikte kısa sürede kendini geliştirerek milli takıma kadar yükselen 18 yaşındaki Burçak Şenman, kariyerine şimdiden 32 madalya ve 14 kupa sığdırdı.

Henüz 3 yaşında başladığı cimnastikte kısa sürede kendini geliştirerek milli takıma kadar yükselen 18 yaşındaki Burçak Şenman, kariyerine şimdiden 32 madalya ve 14 kupa sığdırdı. Şenman, son olarak 26 Mart'ta düzenlenen Bakü Cimnastik Şampiyonluk Yarışması'nda birincilik elde etti. Günde 8 saat antrenman yapan Şenman, "Annem, daha 3 yaşındayken, 'Kızım enerjisini atsın. Biraz yorulur, sakinleşir' diyerek beni cimnastiğe yazdırmış. Sporla ilk tanışmam böyle gerçekleşti" dedi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Burçak Şenman, cimnastiğe 3 yaşında Manisa'da başladı. Düzenli olarak spor salonuna giderek henüz kreş çağında çalışmalara katılan Şenman, spora daha da bağlandı. Ailesinin İzmir'e taşınmasıyla birlikte 7 yaşından itibaren çalışmalarını burada devam ettiren Şenman, yeteneğiyle hocalarının da dikkatini çekti. Cimnastikte milli takıma kadar yükselen Burçak Şenman, 32 madalya ve 14 kupanın da sahibi oldu. 26 Mart'ta düzenlenen Bakü Cimnastik Şampiyonluk Yarışması'nda birincilik elde eden 18 yaşındaki sporcu, "Küçükken çok hareketli ve biraz da yaramazmışım. Hiç yerinde durmadığım için annem, daha 3 yaşındayken, 'Kızım enerjisini atsın. Biraz yorulur, sakinleşir' diyerek beni cimnastiğe yazdırmış. Sporla ilk tanışmam böyle gerçekleşti" diye konuştu.

11 yaşında milli takım ile tanıştı

Özel bir spor kulübünde çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Şenman, 11 yaşında milli takıma girmenin gururunu yaşadı. Ortaokuldan itibaren Türkiye genelinde yarışmalarda ödülleri art arda toplayan Şenman, başarı basamaklarını hızla çıktı. 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda milli takımla birincilik elde eden Şenman, 2019'da da bireysel olarak Türkiye birinciliğine ulaştı. Hem ritmik hem de aerobik cimnastikte farkını ortaya koyan Şenman'ın, Uluslararası Ritmik Cimnastik Çevrim İçi Şampiyonası'nda da birinciliği bulunuyor.

Depremde evi ağır hasar aldı

30 Ekim'de meydana gelen depremde evlerinin ağır hasar aldığını ve bu nedenle taşınmak zorunda kaldıklarını belirten başarılı sporcu, odasındaki bazı madalya ve kupalarını yanına alamadığını ifade etti. Antrenman temposunu artırarak bu dönemdeki açığı da kapattığını söyleyen Şenman, cimnastikte kendisini daha da geliştirmeyi hedeflediğini aktardı.

"Ailede tek sporcu benim"

"Spor, benim hayatımın vazgeçilmezi oldu" diyen Burçak Şenman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ailemde tek sporcu benim. Annem ve babam, bana bugüne kadar hep destek oldu. En büyük gücü onlardan aldım. 3 yaşında cimnastiğe başladığım günleri hatırlıyorum. Çocukken, cimnastikte bu kadar ilerleyeceğimi hayal edemezdim. O dönemde biraz hobi olarak yapıyordum ama hocalarım, benim çok yetenekli olduğumu ve bu alanda gelişebileceğimi söyleyince işler değişti. Spor ve eğitimi bir arada sürdürüyorum ve çok mutluyum."

"Spor beni zinde tutuyor"

Şenman, spor yapmanın derslerine olan motivasyonunu da arttırdığını dile getirerek, "Her gün 8 saat antrenman biraz ağır gözükebilir. Ancak gününüzü planladığınızda, kendinize vakit ayırabiliyorsunuz. Spor beni zinde tutuyor, derslerime motivasyonumu artırıyor. Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı'nda hazırlık okuyorum. Virüs nedeniyle dersler de online olduğu için vakit yönünden daha da avantajlı olduğumu söyleyebilirim. Hem milli takımla hem de bireysel olarak başarımı sürdürebileceğime inanıyorum. Bunun için de çok çalışmaya devam edeceğim" dedi. - İZMİR

Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, Türkiye şampiyonu oldu
Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, Türkiye şampiyonu oldu
Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, Türkiye şampiyonu oldu
Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, Türkiye şampiyonu oldu
Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, Türkiye şampiyonu oldu

Cimnastik, Türkiye, İzmir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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