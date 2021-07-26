Adıyaman'da önceki gece korku dolu dakikalar yaşandı. Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan Suriyeli şahıs, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu kimseye zarar vermeden kontrol altına alındı. Ailesinin şikayetçi olmadığı Suriyeli şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Suriyeli Yasir S., dün gece evinde annesi, eşi ve 5 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Olayı fark edenlerin ihbarıyla, adrese gelen polislerin kapıyı kırmasıyla rehineler kurtarıldı, Yasir S. gözaltına alındı.
Emniyette sorgulanan Yasir S., bunalıma girdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu söyledi. Annesi, eşi ve çocuklarının da şikayetçi olmadığı Yasir S., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı - Son Dakika