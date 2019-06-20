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Annesi gecikince polisi aradı

34 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 8 yaşındaki çocuk evin kapısını kilitleyip giden annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 8 yaşındaki çocuk evin kapısını kilitleyip giden annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan çocuğu ve kedisini alarak polis ekiplerine teslim etti.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta meydana geldi. A.K. (8) isimli çocuğun annesi bir saat sonra geri döneceğini söyleyerek evin kapısını kilitleyip çıktı. Annesi gecikince küçük çocuk durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 katlı evin ikinci katındaki balkondan çocuğu ve kedisini merdivenli araçla alarak aşağı indirdi. Küçük çocuk Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi. Aile daha sonra gelerek çocuklarını aldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:03 Kaynak: İHA
İtfaiye, Polis, Düzce, 3. Sayfa
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