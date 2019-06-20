Annesi gecikince polisi aradı
34 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 8 yaşındaki çocuk evin kapısını kilitleyip giden annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp yardım istedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:03 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de 8 yaşındaki çocuk evin kapısını kilitleyip giden annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye
ekipleri evde mahsur kalan çocuğu ve kedisini alarak polis ekiplerine teslim etti.
Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi
Mehmet Akif Sokak
'ta meydana geldi. A.K. (8) isimli çocuğun annesi bir saat sonra geri döneceğini söyleyerek evin kapısını kilitleyip çıktı. Annesi gecikince küçük çocuk durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis
ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 katlı evin ikinci katındaki balkondan çocuğu ve kedisini merdivenli araçla alarak aşağı indirdi. Küçük çocuk Düzce İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi. Aile daha sonra gelerek çocuklarını aldı. - DÜZCE
Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm
Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!
İki adam, sokak ortasında erkek çocuğunu kemerle dakikalarca dövdü!
Çatıdaki ipe asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı