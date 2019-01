Annesi Gibi O da Prematüre Olarak Doğmuştu, 680 Gram Doğduğu Hastaneyi 16 Kiloyla Ziyaret Etti

İZMİR - 2012 yılında henüz 25 haftalıkken 680 gram ağırlığında doğan Ela Kayla Yıldız, kendisi gibi prematüre doğan annesi Naciye Yıldız ile birlikte yaşam savaşını kazanmasında en büyük desteği veren Egepol Hastanesi doktor ve hemşirelerini ziyaret etti. Onlara çizdiği resimleri armağan eden Ela, artık 16 kilo ağırlığında ve 1. sınıfa gidiyor.

22 Ağustos 2012 tarihinde sadece 680 gram ağırlığında ve 37 santimetre doğan Ela Kayla Yıldız sevk edildiği Egepol Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde gördüğü tedavi sayesinde yaşam mücadelesini kazandı. Can ve Naciye Yıldız çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ela Kayla Yıldız, 5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 2 kiloya ulaşarak taburcu oldu. Yenidoğan ünitesinde Dr. Neşe Yar ve Dr. Salih Çağrı Çakır'ın ilgilendiği minik kız, uygulanan özel bakım ve yaşam desteğiyle yaşama tutundu. Aradan geçen 7 yılda yaşam mücadelesini kazanmasında en büyük desteği veren doktor ve hemşirelerle iletişim halinde olan Ela Kayla, kendisi gibi prematüre doğan annesi ile birlikte hastaneyi ziyaret ederek onlara çizdiği resimleri hediye etti.

"Güçlü bir kız"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Yar, büyük sevinçle karşıladığı Ela hakkında, "Ela bizim ilk prematüre bebeklerimizden. Çok uzun süre hayat mücadelesi verdi. Şu an çok sağlıklı bir çocuk. Kocaman kız oldu. Vaktinde doğmuş gibi sağlıklı. Bugün bize çizdiği resimleri getirmiş. Bunlar bizim için yüz güldürücü şeyler. Bizim prematüre bebeklerde öncelikli hedefimiz, hayata tutunması. Sonrasında yaşıtlarını yakalamasını önemsiyoruz. Ela hepsini başarıyla yerine getiren güçlü bir kız" dedi.

"Kahraman bebekler"

Hastanede 48 kuvöz bulunduğunu belirten Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Doç. Dr. Hese Coşar da, "10 çocuk hekimi, hemşirelerimiz ve yeni doğan uzmanı olan ben, Ela gibi prematüre bebeklere burada yardımcı oluyoruz. Ancak aslında her şeyi prematüre bebekler başarıyor. Onlar kahraman bebekler. Biz sadece onların sağlıklı gelişimine destek olmak için çalışıyoruz. Onların kendileri bu mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamlıyor. Sağlıklı şekilde büyümeleri, okul çağına gelmeleri bizi mutlu ediyor. Ela 680 gram doğmuştu. Bu bebekler, ilk haftalarda solunum desteği ihtiyacı duyar, damardan beslenirler. Ela'da da durum aynıydı ancak zaman içinde sağlığına kavuştu. Ela gibi kızlarımız bizi ziyaret ettiğinde çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"Prematüre Günü'nü birlikte kutluyoruz"

Kızı gibi prematüre bir bebek olarak dünyaya gelen anne Naciye Yıldız da duygularını şu sözlerle ifade etti: "5 ay bizim için çok zor geçti. Doğduğunda 680 gram ve 37 santimetreydi. Şu anda 16 kilo ve boyu 1.20. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ona çok iyi baktı. Prematüre bebeği olan annelere tavsiyem; umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Anne ve bebek arasındaki bağa çok inanıyorum. Mümkün olduğu kadar bebeğin yanında olmalılar. Arada bir cam olsa da yanlarında olmalılar. Ben de prematüre bir bebektim. 7 aylık ve 2 kilo doğmuşum. Kızım gibi ben de mücadeleyi kazanmışım. Prematüre Günü'nü birlikte kutluyoruz."

