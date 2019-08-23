Son Dakika Haberleri: Annesi gözleri önünde bıçaklanan küçük kız, bakanlık korumasına alındı
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Annesi gözleri önünde bıçaklanan küçük kız, bakanlık korumasına alındı

1 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ından Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut olayına ilişkin açıklama yapıldı.

Annesi gözleri önünde bıçaklanan küçük kız, bakanlık korumasına alındı, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ından Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut olayına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir. Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır" denildi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut olayına ilişkin açıklama yapıldı. Annesi babası tarafından gözleri önünde bıçaklanan küçük kızın bakanlık korumasına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;


18.08.2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir.


Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir.


Söz konusu çocuğumuzun ve yakınlarının bu süreçte daha fazla zarar görmemesi için malum görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşılması kızımızı ve ailesini bir kez daha yaralamaktadır. Bu nedenle, bu görüntülerin paylaşılıp yayılmaması konusunda sorumluluk sahibi vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.


Bakanlık olarak yargı sürecinin ve kızımızın psikolojik ve sosyal durumunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz." - ANKARA

Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:19 Kaynak: İHA
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