Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim Adana'ya geldi - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fatih Terim ise aldığı haber üzerine Adana 'ya geldi.

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu