Annesi için lokma döktürdü
1 saat önce
Asmin Medya ve Kent09 Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Cemil Ağırbaşer, geçen sene vefat eden annesi için vatandaşlara lokma hayrı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
Asmin Medya ve Kent09 Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Cemil Ağırbaşer, geçen sene vefat eden annesi için vatandaşlara lokma hayrı yaptı.
Cemil Ağırbaşer, geçen sene 20 Haziran'da, 64 yaşında hayata gözlerini yuman annesi için lokma döktürdü. Adnan Menderes
Bulvarı üzerinde bulunan ofisinin önünde döktürdüğü lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meslektaşlarının da yalnız bırakmadığı Ağırbeşer'e vatandaşlar başsağlığı dileyerek lokma hayrı için teşekkür ettiler. - AYDIN
Hırsızdan vatandaşa pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın!
Hayırsever vatandaş girdiği bakkal dükkanında ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını ödedi
KDK'dan "emekli maaşında haciz kesintisi yapılamaz" kararı
40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti