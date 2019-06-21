Son Dakika Haberleri: Annesi için lokma döktürdü
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Annesi için lokma döktürdü

1 saat önce

Asmin Medya ve Kent09 Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Cemil Ağırbaşer, geçen sene vefat eden annesi için vatandaşlara lokma hayrı yaptı.

Annesi için lokma döktürdü, System.String[]
Asmin Medya ve Kent09 Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Cemil Ağırbaşer, geçen sene vefat eden annesi için vatandaşlara lokma hayrı yaptı.

Cemil Ağırbaşer, geçen sene 20 Haziran'da, 64 yaşında hayata gözlerini yuman annesi için lokma döktürdü. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ofisinin önünde döktürdüğü lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meslektaşlarının da yalnız bırakmadığı Ağırbeşer'e vatandaşlar başsağlığı dileyerek lokma hayrı için teşekkür ettiler. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
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