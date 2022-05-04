Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü

04.05.2022 13:13
Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Adana'da yaşanan cinayette Süleyman Kara adlı zanlı, kendisini terk eden annesiyle birlikte yaşayan Mehmet Aydın'ı öldürdü. Aydın'ı göğsünden bıçaklayan Kara'nın, annesi tarafından 8 yıl önce terk edildiği öne sürüldü.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletle bayram ziyaretinden dönen çay ocağı işletmecisi Mehmet Aydın, yolda Süleyman Kara ile karşılaştı. İddiaya göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartıştı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

O dönemde, annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın'ın, bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen Kara, çıkan tartışmada Aydın'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Süleyman Kara, polisin çalışmasıyla yakalandı.

Husumetlisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü! Arkasındaki neden 8 yıl öncesine dayanıyor

BİRİ HAPSE BİRİ MEZARA GİRDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, tutuklandı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Mehmet Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kozan Asri Mezarlığı'na getirilen Aydın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Husumetlisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü! Arkasındaki neden 8 yıl öncesine dayanıyor
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Süleyman Kara, Mehmet Aydın, Adana, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
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SON DAKİKA: Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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