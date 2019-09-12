Son Dakika Haberleri: Annesi ile kız kardeşini rehin aldı
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Annesi ile kız kardeşini rehin aldı

37 dakika önce

Konya'da, evlerinde annesi ile kız kardeşini rehin aldıktan sonra intihara kalkışan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Annesi ile kız kardeşini rehin aldı, System.String[]

Konya'da, evlerinde annesi ile kız kardeşini rehin aldıktan sonra intihara kalkışan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Keykubat Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Hidayet K. (21), henüz belirlenemeyen nedenle annesi ve kız kardeşinin evlerinden çıkmasına izin vermeyerek kapıyı kilitledi.

Ardından evin balkonuna çıkan Hidayet K, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtı. Bu sırada anne ile kızı da balkona çıkıp, komşularından yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, balkonda av tüfeğini çenesine dayayan Hidayet K'yi ikna etmeye çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Hidayet K, polis merkezine götürüldü.

Meram, Konya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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