Annesi ile sevgilisini evde basıp bıçaklayan 19 yaşındaki Emre'ye 8 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Annesi ile sevgilisini evde basıp bıçaklayan 19 yaşındaki Emre'ye 8 yıl hapis cezası verildi

03.07.2022 13:45
Annesi ile sevgilisini evde basıp bıçaklayan 19 yaşındaki Emre'ye 8 yıl hapis cezası verildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, annesini yatak odasında sevgilisi ile basan 19 yaşındaki Emre Toprak, Enis Y.'yi 3 yerinden bıçakladı. Toprak, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da geçen yıl şubat ayında meydana gelen olayda Emre Toprak, saat 02.00 sıralarında uyandığında annesi Badegül T.'nin odasından sesler duydu. Anahtar deliğinden odaya bakan Emre Toprak, annesinin yanında tanımadığı Enis Y.'yi görünce tepki gösterdi. Odadan çıkan Enis Y. mutfağa doğru koşarak eline bıçak aldı. Emre Toprak, Enis Y.'nin elindeki bıçağı alıp, 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Çıkan arbedede elinden yaralanan Toprak'ı ise olay yerine gelen arkadaşı Oğuz Karatekin sakinleştirdi. Enis Y., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp, tutuklanan Emre Toprak hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada ifade veren Enis Y., Emre Toprak hakkındaki şikayetinden vazgeçerek kendisini Oğuz Karatekin'in bıçakladığını ileri sürdü. Haziran 2021'deki duruşmasında tanık olarak dinlenen Emre Toprak'ın arkadaşı Oğuz Karatekin, 'kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklandı.

"ÖLDÜRMEYE YÖNELİK EYLEMİM YOK"

Karar duruşmasında tutuklu sanıklar Emre Toprak ve Oğuz Karatekin ile taraf avukatları hazır bulundu. Savcı mütalaasında 2 sanığın da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son savunmasını yapan Emre Toprak, "En baştan beri ne söylüyorsam; yine onu söylüyorum. Kendimi savunmak için yaptım. Öldürmeye dönük eylemim yoktu. Olay sonrası da elimden geleni yaparak, ambulansa haber verdim. Üniversite sınavlarına girdim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Oğuz Karatekin ise suçu olmadığını söyleyerek, "Arkadaşımın çağırması üzerine olay yerine gittim. Olay, kendi özel hayatlarıdır. Kimseyi bıçakla yaralamadım, arkadaşımı sakinleştirdim. Ben kimseyi bıçakla yaralamadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

8 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanıklar Emre Toprak ve Oğuz Karatekin'e, eylemlerinin öldürmeye yönelik olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak, 8 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Mahkemedeki iyi hal ve tutumları nedeniyle sanıklara, indirim uygulandı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

"KARARA İTİRAZ ETMEYECEĞİZ"

Emre Toprak'ın avukatı Yusuf Taşcı, karara itiraz etmeyeceklerini söyleyerek, "Emre Toprak hakkında verilen haksız ve hukuksuz hapis cezasını asla kabul etmemekle birlikte, mevcut infaz hükümleri ve açık cezaevindeki hükümlülerin 2023 yılı temmuz ayını kadar izinli olması nedeniyle istinaf kanun yoluna başvuru hakkımızdan feragat ettik. Müvekkilimin 112 Acil Servis'i aradığı HTS kayıtları ile mağdura ilk yardımda bulunduğu mağdur ve tanık beyanları ile sabitken; adam öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmesi haksız, hukuksuz ve kanunun açık hükmünün yanlış yorumlanmasından ibarettir" dedi.

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Kaynak: DHA

Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesi ile sevgilisini evde basıp bıçaklayan 19 yaşındaki Emre'ye 8 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesi ile sevgilisini evde basıp bıçaklayan 19 yaşındaki Emre'ye 8 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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