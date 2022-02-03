Annesi kaçarak kurtulmuş - Son Dakika

Bursa'da 33 yaşındaki şahıs, evde tartıştığı babasını 7 yerinden bıçakladı. Baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Bıçakla babasını ağır yaralayarak ölümüne sebep olan Muhammet Cem U.'nun annesi Mürvet U.'nun da evden polis karakoluna kaçarak canını kurtardığı öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, uzun süredir geçimsizlik yaşayan Halil U. ve eşi Mürvet U. evde tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Muhammet Cem U. (33) eline aldığı ekmek bıçağı ile anne ve babasına saldırdı. Anne Mürvet U. evden Polis karakoluna kaçarak canını kurtardı. 65 yaşındaki baba Halil U. ise oğlu tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Karakola kaçan anne ve apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem U. ise polis ekipleri tarafından evde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının ifadesi işlemleri devam ederken, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Cinayet zanlısı Muhammet Cem U.'nun ailenin iki çocuğundan küçüğü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA