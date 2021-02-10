Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; "18 yaşındayım, rızamla gittim" - Son Dakika

Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; "18 yaşındayım, rızamla gittim"

10.02.2021 13:20
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi;

BURSA'da Şerife Y. bir televizyon kanalında kızı Gülbeyaz C.'nin 17 yaşında olduğunu söyleyerek, Abdülkadir Ö. (28) tarafından alıkoyulduğunu iddia etti.

BURSA'da Şerife Y. bir televizyon kanalında kızı Gülbeyaz C.'nin 17 yaşında olduğunu söyleyerek, Abdülkadir Ö. (28) tarafından alıkoyulduğunu iddia etti. Gülbeyaz C. ise 18 yaşında olduğunu savunarak, Abdülkadir Ö. ile kendiz rızasıyla kaçıp, dini nikah yaptıklarını belirtti.

Şerife Y., bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak kızı Gülbeyaz C.'nin 17 yaşında olduğunu, oğlunun dini nikahlı eşi Habibe Ö.'nün kardeşi Abdülkadir Ö. tarafından zorla alıkoyulup, istismar edildiğini öne sürdü.

DHA muhabirine konuşan Gülbeyaz C. ise annesinin iddia ettiği gibi 17 yaşında değil 18 yaşında olduğunu ve Abdülkadir Ö. ile rızasıyla kaçtığını söyledi.Gülbeyaz C. (18), "Bir yıldır ilişkimiz sürüyor. 14 Temmuz günü evden çıktım, Abdulkadir beyin yanına gittim. Annemin de haberi vardı. Beni, başka biriyle evlendirmek istiyordu, bir erkek arkadaşım olmasına karşıydı.  Annem, kendi isteğimle Abdülkadir Ö.'ye gitmeme çok sinirlendi ve ortalığı karıştırdı. Annem, beni arayarak 'Seni kimseye yar etmeyeceğim. Seni oradan alacağım. Onların elinde güvende değilsin. Sana baskı uyguluyor' dedi. Böyle bir şey yok, 18 yaşında bir insanım, üzerimde baskı kurulsa polise, savcıya gider, şikayetçi olabilirim" diye konuştu.Programda fotoğrafı ile telefon numarasının yayınlandığını kaydeden Gülbeyaz C., "Annem, olayın doğrusunu bildiği halde saklıyor. Resmi nikah için gün almıştık, koronavirüs önlemleri nedeniyle uzatıldı, evleneceğiz" dedi.Abdülkadir Ö. de "Gülbeyaz'ı kaçırmadım, kendi isteğiyle geldi, gereken yerlere bilgi verildi. Geldiği gün annesine haberdar ettik. Tacizle suçlanıyorum. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ne sokağa çıkacak yüzüm kaldı ne de can güvenliğim" şeklinde konuştu. Gülbeyaz C. ve Abdülkadir Ö.'nün avukatı Tuncay İlçim de savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Söz konusu programda dile getirilen olay, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/62017 dosya numarası ile adli soruşturmaya konu oldu. Dosya derdest durumda. Gülbeyaz C.'nin 17 yaşındayken alıkonulması, kaçırılması, cebir veya tehdit kullanılarak bir yerde tutulması söz konusu değil. Gülbeyaz C. kendi rızasıyla Abdülkadir Ö.'nün yanına gitti, anne Şerife Y.'ye de haber verildi. Gülbeyaz C. şu an reşit, Abdülkadir Ö. ile dini nikahla evlendi. Resmi nikah işlemleri için de girişimde bulundular. Gülbeyaz C.'nin annesi Şerife Y. ile programının yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, RTÜK'e başvurulmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.


- Bursa
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; 18 yaşındayım, rızamla gittim
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; 18 yaşındayım, rızamla gittim
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; 18 yaşındayım, rızamla gittim
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; 18 yaşındayım, rızamla gittim
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; 18 yaşındayım, rızamla gittim
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; 18 yaşındayım, rızamla gittim
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; 18 yaşındayım, rızamla gittim
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; 18 yaşındayım, rızamla gittim
Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; 18 yaşındayım, rızamla gittim

Gülbeyaz, Evlilik, Bursa, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesi kaçırıldığını öne sürdü, kızından yanıt geldi; '18 yaşındayım, rızamla gittim' - Son Dakika


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