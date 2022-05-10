Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı - Son Dakika
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Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı

10.05.2022 12:40
Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı

Kocaeli'de 2 buçuk yaşındaki oğlunu banyo yaptırdığı sırada, 4 yaşındaki diğer oğlunun banyonun kapısını kilitlemesiyle mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'de 2 buçuk yaşındaki oğlunu banyo yaptırdığı sırada, 4 yaşındaki diğer oğlunun banyonun kapısını kilitlemesiyle mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. isimli kadın 2 buçuk yaşındaki oğlunu banyo yaptırdığı sırada 4 yaşındaki diğer oğlu banyonun kapısını kilitledi. Kapıyı açamayan çocuk ağlamaya başladı. İçeride kilitli kalan ve telaşlanan G.K. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çelik kapıyı açarak mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu kurtardı. - KOCAELİ

Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı
Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı
Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı
Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı

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İtfaiye, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesi kardeşini banyo yaptırırken kapıyı kilitledi, evdekiler mahsur kaldı - Son Dakika
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