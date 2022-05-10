Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti

10.05.2022 15:26

Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti Muğla'nın Fethiye ilçesinde, işe gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sultan Erkan'ın kızı Şerife ve damadı Abdurrahman, şoförün serbest bırakılmasına tepki gösterdiler.

Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, işe gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sultan Erkan'ın kızı Şerife ve damadı Abdurrahman, şoförün serbest bırakılmasına tepki gösterdiler.

Kaza, geçen yıl 24 Aralık günü Karaçulha Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. iddiaya göre U.T'nin kullandığı otomobil sabah işe gitmek için dolmuştan inerek, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Erkan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sultan Erkan, Hastaneye kaldırıldı. Erkan Hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan sürücü U.T. sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Annelerini toprağa veren çocukları ise, adalet arayışına başladı.

'Tutuklanmasını istiyorum"

Sultan Erkan'nın Kızı Şerife Bayar acılarının halen büyük olduğunu belirterek "Burası ölüm yolu gibi. Burası Fethiye'nin en eski okullarından birisi ve burada öğrencilerin de hayatı tehlikede. Benim annem burada kazada gitti yanında buluna iki öğrenci var onlara da çarpabilirdi. Yaya geçidinden geçerken çarpılıyor ve metrelerce ileriye savruluyor. Sürücü okul yolunda yavaş gelmiş olsaydı annem kurtulabilirdi" diye konuştu.

Yargılamanın yeniden yapılmasını istediklerini belirten Bayar, "Biz bu şekilde yargılama istemiyoruz. Anneler günü geldi, bayram geldi ve bizler annemizi göremedik" diye konuştular.

Sultan Erkan'ın damadı Abdurrahman Bayar ise " Araç, yaya geçidinde çarpıyor annemiz beş metre havaya fırlıyor ve 30 metre ileride düşüp hayatını kaybediyor. Mahkemede bizler kazaya sebep olan hususlar olduğunu belirtip keşif talebinde bulunduk mahkeme reddetti. Burası yaya geçidi ve öğrencilerin sürekli kullandığı yol, otomobil sürücüsü bu yolu her zaman kullandığını söylüyor. Neden bu kadar hız yapıyor anlamadık. Bize göre çelişkilerle dolu bir yargılama sürecindeyiz. İkinci mahkemede nerdeyse karar verilecek, bizi dinlemediler" ifadelerini kullandı.

Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da feci kaza... Yaya geçidinde arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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