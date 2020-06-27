Annesi korona virüs hastası öğrenci özel tedbirlerle sınava alındı - Son Dakika

Annesi korona virüs hastası öğrenci özel tedbirlerle sınava alındı

Annesi korona virüs hastası öğrenci özel tedbirlerle sınava alındı Karantinaya alınması sınava girmesine engel olmadı Karantinadaki öğrencinin 2 yıllık emekleri boşa gitmedi Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs tedavisi gören annesi nedeniyle karantinaya alınan Lema Yali özel tedbirler...

Annesi korona virüs hastası öğrenci özel tedbirlerle sınava alındı

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Karantinaya alınması sınava girmesine engel olmadı

Karantinadaki öğrencinin 2 yıllık emekleri boşa gitmedi

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs tedavisi gören annesi nedeniyle karantinaya alınan Lema Yali özel tedbirler üzerine Yükseköğretim Kurumları sınavına girdi.

Türkiye'de olduğu gibi Van'da da 39 bin öğrencinin ter döktüğü YKS, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenen kurallar ve alınan tedbirler doğrultusunda yapıldı. Devam eden hastalığı bulunan ve korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden öğrencilere evde ve hastane ortamında sınav tedbir hizmeti uygulandı.

Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde yaşayan anne Aysel Yali bir süre önce korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine hem aile hem de mahalle karantinaya alınmıştı. Annenin tedavisi devam ederken, karantinaya alınan kızı Lema Yali de bugün özel kıyafet giyen Çaldıran Belediyesi personelinin gözetiminde YKS için evden alındı. Özel tedbirlerle evinden alınan öğrenci, getirildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde sağlık çalışanları ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde özel sınıfta YKS'ye girdi.

"Yaşadıklarımız sınava girme konusunda bir engel değil"

İHA muhabirine konuşan Lema Yali isimli öğrenci, evlerinin ve mahallelerinin korona virüs nedeniyle karantinada olduğunu belirtti. Kaymakamlık ve belediyeden sınava girmek için yardım istediğini ifade eden Yali, "Bu durumdan dolayı üzgünüm. Yaşadıklarımız sınava girme konusunda bir engel değil. Biz bütün engelleri aşarız. Yaklaşık 2 yıl boyunca ful çalıştık. İnşallah sonumuz hayır olur. Annem kovid-19 hastası. 10 gündür evde ve hiçbir belirtisi yoktu. Sadece biraz öksürük vardı. Annem 3-4 gündür Erciş'de tedavi görüyor. Annemin durumu iyi bizler de iyiyiz. Şu an hiçbir belirtim yok" dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise karantinaya alınan İran sınırındaki Osmanlı Mahallesi'nde annesi korona virüs tedavisi gören öğrencilerine yardımcı olduklarını dile getirdi. Başkan Ensari, "Öğrencimizin Van'da sınava girmesi gerekiyordu. Belediye ekiplerimiz ambulansla kızımızı alarak ÖSYM'nin belirlemiş olduğu sınav merkezine götürdü. Karantinaya alınan kızımız sınav sonrası ekiplerimiz tarafından tekrar alınarak İran sınırındaki ikamet ettiği evine bırakılacaktır. Tüm öğrencilerimize ve kızımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Çaldıran, Türkiye, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Annesi korona virüs hastası öğrenci özel tedbirlerle sınava alındı - Son Dakika
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