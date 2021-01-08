Annesi korona virüse yenik düştü, sezaryenle alınan bebek hayata tutundu - Son Dakika

Tokat'ta korona virüs tedavisi gören 7,5 aylık hamile kadın hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebeğinin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni doğan servisinde henüz adı konulmayan 7.5 aylık bebek kuvözde bakılıyor. 1.5 kilogram olarak dünyaya gelen bebek hemşireler tarafından kontrol altında tutuluyor. Üniversite Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Erhan Karaaslan, 32 haftalık olarak dünyaya gelen kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Korona virüs tedavisi gören Esma Konukçu'nun durumunun kritik olması nedeni ile sezaryenle bebeğin alındığını hatırlatan Karaaslan, "Bebeği kurtarmak için sezaryen ameliyat yapıldı. 32 haftalık olarak bebek dünyaya geldi. Şuanda sağlık durumu gayet iyi, toparlamaya başladı. İnşallah bundan sonraki etapta bir sıkıntı olmaz ise bebeği ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edeceğiz" dedi.

3 çocuk annesi, 4. çocuğuna hamileyken korona virüse yenik düştü

Tokat'ta 3 çocuk annesi Esma Konukçu, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeni ile Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Konukçu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. 7,5 aylık hamile kadının bebeği sezaryenle alındı. Kız bebeği dünyaya gelirken anne Konukçu, yapılan tüm müdellellere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konukçu'nun cenazesi, geçtiğimiz gün Şeyh-i Şirvani Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi. - TOKAT