Annesi öldüğü için "Öksüz" adını verdiği buzağıya evinde özenle bakıyor - Son Dakika

Konya'da hayvancılıkla uğraşan Ahmet Uyar, doğum sırasında annesi öldüğü için "Öksüz" adını verdiği buzağıya evinde bakmaya başladı.

Seydişehir ilçesinin Karakavak Mahallesi'nde 24 yıldır hayvancılık yapan 2 çocuk babası 43 yaşındaki Uyar'ın beslediği büyükbaş hayvanlarından biri doğum sırasında fenalaşınca veterinere haber verildi.

Müdahaleye rağmen ineğin doğum sırasında ölmesi üzerine buzağı sezaryenle alındı.

"Öksüz" adını verdikleri buzağıyla evinde ilgilenen Uyar, gözü gibi baktığı hayvana biberonla süt veriyor, onu kadife yastıklarda uyutuyor.

Uyar, kaloriferli evine buzağının üşümemesi ve daha çok ısınması için soba dahi kurdu.

Öksüz'ün hasta olmaması için her şey düşünülüyor

Uyar, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu söyledi.

Çok sevdiği hayvanlarla ilgilenmenin kendisini stresten uzaklaştırdığını aktaran Uyar, hayvanların ölümü ile hüzünlendiklerini dile getirdi.

Ahmet Uyar, Öksüz'ün annesinin de ölümüne çok üzüldüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İneğimiz doğum sırasında rahatsızlanınca veterinerden destek istedik. Onlar annenin yaşamayacağını anlayınca doğumu sezaryenle gerçekleştirdi. Anneyi kurtaramasak da bari yavrusunu yaşatalım istedik. Aynen de öyle oldu. Doğum sonunda annesi ölen buzağıya evimizin kapısını açtık. Sonuçta bu bir can, öyle bırakamazdık. Üşür, hasta olur diye soba bile kurduk. Evimizde bu şekilde bakmaya devam edeceğiz. Evimizin maskotu şu an. Bazı şeylere yeni alışıyor. Onu yaşatmaya ve korumaya çalışıyoruz."

"Bir bebek gibi ilgilendiğimiz yavruya annelik yapacağız"

Soğukta doğum olduğunda bazen birkaç günlüğüne yavruları eve getirip sonrasında annelerinin yanına bıraktıklarını aktaran Uyar, "Ancak bu sefer farklı bir durum var. Bu yavrunun annesi yok. Bakımını biz yapmak zorundayız. Çocuklarla karar aldık. Annesi olmadığı için adını Öksüz koyduk. Bir bebek gibi ilgilendiğimiz bu yavruya annelik yapacağız." ifadelerini kullandı.