Annesi ölen 'Garip' isimli buzağıya, evlerinde gözleri gibi bakıyorlar - Son Dakika

Annesi ölen 'Garip' isimli buzağıya, evlerinde gözleri gibi bakıyorlar

Sezaryenle kurtarılan buzağı evlerinin maskotu oldu

Özenle baktıkları buzağıyı biberonla besliyorlar

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde çiftçilik yapan aile, yuttuğu demir materyaller nedeniyle doğum esnasında annesi ölen 'Garip' isimli prematüre doğan buzağıya evlerinde özenle bakıyorlar.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Baş köyünde çiftçilik yapan Yılmaz Sancak, beslediği hayvanın rahatsızlanması sonucu veteriner hekimi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine köye gelen veteriner hekim Birol Yürük, yaptığı muayene sonucunda hayvanın midesinde, tel, çivi gibi metallerin bulunduğunu tespit etti. İneğin her geçen gün yaşamsal fonksiyonlarının sona ermesinden dolayı veteriner hekim Birol Yürük'ün müdahalesi sonrasında doğuma alınan ineğin buzağısı sezaryenle alındı. 40 kilo ağırlığında buzağı sağlıklı bir şekilde kurtarılırken, yuttuğu tellerin bir kısmı işkembesini delerek kalp zarına batan inek ise bir süre sonra öldü. Sezaryenle doğan 'Garip' isimli buzağıyı evlerine alan Sancak ailesi de biberonla besledikleri buzağıya özenle bakmaya başladı.

"Metal yutan hamile ineğin buzağısını sezaryenle kurtardık"

Metal parçaları yutan hamile ineğe sezaryen yaparak buzağısını kurtardıklarını söyleyen veteriner hekim Birol Yürük, "Yetiştiricimiz Yılmaz Bey, beni ineğinin rahatsız olduğundan dolayı aradı. Yapmış olduğum detektör ve kan muayenesi sonucunda midesinde yabancı cisim olduğunu tespit ettim. İneğin hastalığı bir hayli de ilerlemişti. Bu nedenle gününü tamamlamadan buzağımızı, prematüre bir şekilde sezaryen yaparak yaşama tutundurmaya çalıştık. Buzağımız 40 kilo canlı ağırlığında doğdu. Buzağımızın ismine Garip koyduk. Özellikle çevremizi temiz tutmamız, aynı zamanda doğaya tel, çivi gibi metallerin atılmaması ve yetiştiricilik yapan kişilerin de hayvanlarına koruma amaçlı mıknatıs yutturmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Buzağımıza, annesi öldüğü için Garip ismini koyduk"

Hayvancılıkla uğraşan Yılmaz Sancak ise, "Hayvanım rahatsızlanınca telefonla veteriner hekim Birol Beyi arayıp bildirdim. Tıbbi müdahaleleri yapıldı fakat doğum günü doğmadan hayvan ağırlaştığı için sezaryenle doğum yaptırmak mecburiyetinde kaldık. Buzağımız başarılı bir operasyon sonrasında doğdu. Buzağımız şu anda sağlıklı, inşallah yaşayacak. Ne yazık ki doğumdan sonra annesinin yaşama şansı kalmadığı için annesi öldü. Biz de bu yüzden buzağımızın ismine 'Garip' ismini koyduk. Göründüğü kadarıyla önce Allah'ın sonra veteriner arkadaşımızın sayesinde inşallah hayata tutunacak" diye konuştu.

"Buzağımıza evimizde çocuk bakar gibi bakıyoruz"

Sezaryenle doğan buzağıyı temizledikten sonra eve aldıklarını ve balkona yaptıkları yerde çocuk bakar gibi baktıklarını anlatan Sancak, "Sezaryen doğumdan sonra hemen buzağıyı kurulayıp temizledikten sonra hemen evimize aldık. Ama oturduğumuz yerde biraz sıkıntı oluşturduğu için balkonda bizler de bir yer yaptık. İnşallah burada da buzağımız hayata tutunacak. Hayvana karşı sevgi olmadıkça hayvancılık yapılamaz. Mutlaka hayvana karşı sevgi olması lazım. Biz, hayvanlarımızı sevdiğimiz için inşallah elimizden geldiğince de bakacağız. Şu anda herhangi bir katı gıda yemediği için ağızdan biberonla süt veriyoruz" diye konuştu.