Annesi Ölen Halil, Kendini Astı
1 saat önce İlandır
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Halil A. (16), evde iple kendini tavana asarak, yaşamına son verdi.
DENİZLİ'nin Çivril
ilçesinde, Halil A. (16), evde iple kendini tavana asarak, yaşamına son verdi.
Çivril'de, annesi bir süre önce yaşamını yitiren Halil A., dün saat 21.00 sıralarında eve gelen babası ve dedesi tarafından iple tavana asılı bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halil A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis
ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
Ortaokuldan sonra eğitimine devam etmediği belirtilen Halil A.'nın intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:57 Kaynak: DHA
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