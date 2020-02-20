Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor - Son Dakika

Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor

6 saat önce

Bursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı.

Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor, System.String[]

Bursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.


Bursa'da köpeğin küçük keçiye sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. Halim Yılmaz, bir gün yavru keçinin dışarıya çıktığını gördü. Ağılı bekleyen çoban köpeğinin yanına giden küçük keçi, bir anda onun sütünden emmeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran Yılmaz, o anları videoya aldı. 1 haftalıkken annesini kaybeden keçinin, köpeği emmesi Yılmaz'ı da şaşırttı.


Bu durum karşısında çok duygulandığını ifade eden Yılmaz, "Keçimizin 1 haftalıkken annesi ölmüştü. Köpeği anneleri sanarak karınlarını doyurmak istemiş olabilir. Buradan annelere de mesaj vermek istiyorum. Kimse çocuklarını terk edip gitmesin. Her çocuğun anneye ihtiyacı var" dedi. - BURSA

Halim Yılmaz, Ağılı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz
Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı Yunan askerleri yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü Adnan Oktar Suç Örgütü'nün cinsellik sistemi üyesi Abdülkadir Erhan Keskin Kapalıçarşı'da yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:11:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı, her gün emziriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]