Annesi ölen kızın feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu - Son Dakika

Aksaray'da meydana gelen olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. sabah saat 07.00 sıralarında Eşref Akoda, evlerinin önünde tartıştığı eşi Yemen Akoda'ya kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın, olay yerinde can verirken, kaçtıktan sonra polis ekipleriyle çatışmaya giren Eşref Akoda çatışmada öldü.

KIZIN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Annesinin vurulduğu haberini alan Yemen Akoda'nın kızı hemen olay yerine geldi. Annesi yerde yatarken gören kız, feryatlarıyla kıyameti koparttı. Yerde yatan annesine bakıp, ağlayan genç kızın "anne anne" şeklindeki feryatları, yürek yaktı. Genç kızın, annesinin üzerini örten sağlıkçılara "yaşıyor mu" diye sorması da yürek burktu.