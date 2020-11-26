Annesi ölen kuzu, evin çocuklarının "arkadaşı" oldu - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan Hüseyin Akpınar'ın kurban için aldığı koyunun kuzusu, ev sakinlerine arkadaşlık ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır İtfaiye Amirliğinde çalışan Akpınar'ın, kurbanlık aldığı koyun kuzuladıktan 2 ay sonra öldü. Aile üyeleri, annesiz kalan kuzuyu elleriyle biberonla besledi.

Akpınar'ın çocukları, evin bahçesinde "Maysa" adını verdikleri kuzu ile oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Akpınar, AA muhabirine, Maysa'nın ailenin bir ferdi gibi görüldüğünü söyledi.

Kuzunun annesinin doğumdan 2 ay sonra hastalıktan dolayı telef olduğunu ifade eden Akpınar, şunları kaydetti:

"Maysa'yı kızlarımla beraber büyüttüm. Şimdi kızlarımdan ayrılmıyor. Kızlarım da Maysa'yı sattırmıyorlar. Kuzumuz biraz büyüdü artık onun için kulübe yaptık. Evimizin dışında kulübede kalıyor ancak kış yaklaştığı için burada da kalamayacak. İlçe merkezinde bir ahıra katıp, orada besleyeceğiz."

"Elimizden geldiğince annesini arattırmamaya çalışıyoruz"

Kuzu'nun 4 aylık olduğunu, annesi öldükten sonra 2 ay biberonla beslediklerini ifade eden Akpınar, "Elimizden geldiğince annesini arattırmamaya çalışıyoruz. Maysa'yı çocuklarım o kadar çok seviyor ki; satalım dediğimde ağlıyorlar. Bakımını şimdi evimizin arkasında, köpeklerimizi tuttuğumuz barakada yapıyoruz. Bir hayvanı çocukların aile bireyi gibi sahiplenmesi beni mutlu ediyor." dedi.